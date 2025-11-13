La jueza Aida Meléndez Juarbe, del Tribunal de Bayamón, expidió hoy una orden de arresto con una fianza de $500,000, contra Juan C. Muñiz Rosado, de 41 años, a quien se le radicaron cargos en ausencia por asesinato en segundo grado y violación a la Ley de Armas.

Se alega que Muñiz Rosado agredió a su padre durante una discusión en la urbanización Levittown, en Toa Baja, el 17 de abril en horas del mediodía, causándole la muerte.

El imputado hizo admisión de los hechos alegando que durante un altercado con su padre José Antonio Muñiz Cortés, el sexagenario lo corrió con un cuchillo en la mano y en su defensa lo golpeó con una silla de metal, dejándolo inconsciente, reveló la pesquisa de la agente Vivian I. Acevedo, de la División de Homicidios del CIC de Bayamón.

El ahora fugitivo había expresado que no tenía interés en radicar cargos a su padre de 66 años.

La víctima quedó recluida en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde permaneció hospitalizado tras ser diagnosticado con fractura craneal.

Este falleció el 16 de mayo, a causa de los traumas sufridos, sin poder dar su versión.

El fiscal Peter Cordero radicó los cargos.

Este es uno de varios casos radicados hoy en el Tribunal de Bayamón por agentes del CIC de Bayamón supervisados por su director capitán Raúl Negrón y el teniente José R. Carrión Colón junto a la Fiscalía de Bayamón y el fiscal de distrito Gabriel Redondo.