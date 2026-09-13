Un hombre de 39 años fue arrestado luego de que fuera localizado en posesión de un vehículo que había sido hurtado del área de custodia de vehículos ocupados del Cuartel 566 de Santurce, informó la Policía.

Según el informe preliminar, los hechos ocurrieron durante la madrugada de hoy, luego de que agentes ocuparan el pasado 12 de septiembre un Nissan Kicks SR, del año 2019, con tablilla JHO-780, que reflejaba un gravamen de desaparecido y uso indebido. El vehículo fue trasladado y dejado bajo custodia en el área de custodia de vehículos ocupados del cuartel.

Posteriormente, aproximadamente a las 12:15 de la madrugada, el personal se percató de que el automóvil no se encontraba en el área donde había sido depositado. Como resultado de las gestiones investigativas, el vehículo fue localizado nuevamente en los predios del Cuartel 566, alrededor de la 1:20 de la madrugada, en posesión de un hombre de 39 años, quien fue puesto bajo arresto.

Relacionadas Joven de 25 años queda en estado crítico tras recibir balazo en San Juan

El caso será consultado con el fiscal de turno para la posible radicación de cargos criminales.