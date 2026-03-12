Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Bayamón diligenciaron ayer una orden de arresto ante la jueza Carolina Guzmán Tejeda, del Tribunal de Bayamón, por dos cargos de maltrato a una persona de edad avanzada, contra Gabriel Ignacio Guadalupe Garratón de 27 años, con una fianza de $20,000.

Los hechos ocurrieron el 10 de marzo en la urbanización El Álamo, en Guaynabo, cuando el imputado, apodado “Gabeezy”, presuntamente, tomó las llaves de su abuela de 85 años y al ser cuestionado por ella, le repondió a gritos, restringiéndole la libertad.

Gabriel I. Gadalupe Garratón, enfrenta dos cargos por maltrato a personas de edad avanzada. (Suministrada por la Policía)

Además, se desprende de la pesquisa que lanzó dos sillas del comedor al piso y varios documentos.

La fiscal Glorimar García radicó los cargos en ausencia antes mencionados y la orden de arresto fue expedida por la jueza Miriam Stefan Acta.

El agente Fernand Colón diligenció la orden y lo ingresó en la Institución Penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza.