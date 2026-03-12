La División de Inteligencia y Arrestos actualizó la lista de “Los Más Buscados” en el área policíaca de Humacao.

En la lista a continuación figuran fugitivos con órdenes de arrestos por cometer los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, violaciones a la Ley de Armas, Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, apropiación ilegal, fraude, insuficiencia de fondos, entre otros.

Roniel Ruiz Rivera - Enfrenta cargos por asesinato y conspiración con una fianza de $3 millones. Jesús Poupart Félix - Orden de arresto con fianza de $600,000 por tentativa de asesinato y violencia doméstica. Juan G. Rodríguez Ayala - Tentativa de asesinato y Ley de Armas con fianza de $350,000. Nelson M. Pagán Santana - Violencia doméstica con una fianza de $250,000. Eliezer García Colón - Violencia doméstica con fianza de $200,000. Ángel M. Díaz Rodríguez- Apropiación ilegal y fraude con fianza de $200,000. Christopher A. Colón Martínez - Violencia doméstica con fianza de $150,000. Luis Alberto Colón Delgado - Violencia doméstica con fianza de $100,000. Brett Eric Daniel - Insuficiencia de Fondos, fianza de $50,000. Yariel Carrasquillo Santana - Violencia doméstica con fianza $50,000.

Se exhorta a la ciudadanía a que, de poseer información que ayude a dar con sus capturas, se comunique de manera confidencial a las líneas 787-343-2020, 787-793-0457 o 1-800-981-3635.

Además, puedes llamar a la División de Arrestos y Allanamientos del Área de Humacao al 787-852-1224, extensiones 1570 o 1571.