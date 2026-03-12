Una pelea se desató en un vuelo que iba de Miami a Denver, en Estados Unidos, que terminó con un oficial herido y un pasajero arrestado.

El presunto agresor aseguró que estaba teniendo una discusión con su esposa cuando otro pasajero, un oficial del Departamento de Energía estadounidense que estaba de civil, intervino en la pelea. El presunto agresor tenía “ojos inyectados de sangre” y “olor a alcohol”, informó el oficial en el reporte policial.

Todo ocurrió el pasado viernes en el vuelo WN 268 de Southwest Airlines con destino a la ciudad del estado de Colorado, reportó NBC Miami. El presunto agresor, identificado como Marcial Martínez, de 32 años, tenía una discusión con su esposa durante el abordaje cuando presuntamente el oficial de civil se metió por su conducta disruptiva.

Muchas personas se encontraban paradas en el avión, intentando guardar sus bolsos en las compuertas superiores cuando se desató la pelea.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra al oficial de civil pidiéndole que se siente, mientras hay un leve forcejeo entre ambos. Martínez lo empujó y el oficial le pidió que parara con calma.

“Salte de encima mío, no me toques”, repetía Martínez mientras empujaba al oficial. Mientras tanto, el presunto agresor seguía gritando a otra pasajera que estaba detrás del oficial: “Marisa, vamos. Marisa, vamos. Váyanse a la mier...”. Detrás de Martínez, una mujer intentaba calmarlo y tomarlo del brazo, a lo que él repetía: “No me toques”.

La grabación muestra lo que ocurrió unos minutos después, cuando inició el altercado. Allí el oficial intenta empujar a Martínez a la parte de salida de la aeronave con la ayuda de varias azafatas y otros pasajeros. Mientras tanto, una mujer gritaba todo el tiempo que “lo dejen en paz”.

En el medio, otras personas también se alteraron, incluso un joven intentó acercarse a Martínez mientras gritaba, en una situación altamente extraña. La madre de ese joven ingresó a la discusión, asegurando que Martínez le había pegado a su hijo mientras pasaba por el pasillo.

Segundos después, Martínez fue inmovilizado por el agente. “Listo, pon las manos detrás de tu espalda. Ya está, ¿entiendes? Se terminó”, dijo el oficial a los gritos, ya con visible enojo. En ese momento, Martínez pareció calmarse y cuestionó: “¿llamaron a la policía?”. Una mujer, que parecía ser la pareja de Martínez, lloraba y pedía por favor que lo suelten.

En medio de los gritos, la azafata pidió silencio y que todos vuelvan a sus asientos mientras le ponían las esposas a Martínez.

Martínez fue arrestado por cargos de agresión e intoxicación desordenada, y alojado en el Centro Correccional Turner Guilford, en Florida.