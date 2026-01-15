Barcelona. Un avión de Turkish Airlines hizo este jueves un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barcelona por una amenaza de bomba, una alerta que quedó finalmente en un susto, tras constatarse que el origen de la incidencia había sido una broma en el móvil de un pasajero.

El aparato, con 148 pasajeros y siete tripulantes, despegó de Estambul (Turquía) y aterrizó en Barcelona, su destino, a las 09:57 GMT, con un retraso de unos 30 minutos respecto a la hora prevista.

Tomó tierra sin incidentes, fue derivado a una zona de seguridad para su revisión y el pasaje pudo bajar por su propio pie y trasladado a una sala de seguridad, mientras la Guardia Civil procedió a inspeccionar el avión y descartó la presencia de artefactos explosivos a bordo.

PUBLICIDAD

Ante la amenaza de bomba, la aeronave había tenido que ser escoltada por un caza francés cuando sobrevolaba el espacio aéreo de Francia, lo que llevó al Ministerio de Defensa español a autorizar la entrada del avión militar a territorio español.

Turkish Airlines explicó en un comunicado que durante la aproximación del vuelo a Barcelona detectaron que un viajero había creado un punto de acceso a internet durante el viaje y que había configurado el nombre de la red para incluir una amenaza de bomba.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar la autoría de esta falsa amenaza y tomará declaración a los pasajeros, a quienes también se ha inspeccionado, con el fin de depurar responsabilidades.