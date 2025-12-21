Un pasajero de 69 años del barco Westerdam de Holland America sufrió lesiones graves cuando cayó por unas escaleras del barco mientras este atravesaba aguas agitadas.

Según reportó People en Español, el pasajero, de origen alemán, viajaba en el crucero frente a la costa de Da Nang, Vietnam, un destino turístico popular, cuando ocurrió el accidente. Su estado fue descrito como crítico por el personal médico del barco, quienes indicaron que sufrió una lesión en el bazo y que existía riesgo de sangrado interno.

Tras la caída, el personal médico a bordo proporcionó primeros auxilios y evaluó su condición, clasificándola como crítica. Después de una valoración inicial, el capitán emitió una solicitud de asistencia de emergencia al Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate Marítimo de Vietnam (VMRCC), que ordenó al barco avanzar a máxima velocidad hacia el puerto más cercano debido al riesgo de complicaciones internas.

Un bote piloto se acercó al Westerdam para asistir en la evacuación del pasajero. El crucero atracó de manera segura en el Puerto Tien Sa, y el pasajero fue trasladado de inmediato al Hospital Vinmec Da Nang para recibir atención médica especializada.

No se revelaron detalles adicionales sobre el estado del pasajero.