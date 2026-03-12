Policías del Distrito de Aibonito se encuentran investigando tres querellas de escalamiento en estaciones de gasolina en ese municipios, reportadas durante la mañana de este jueves.

Según informaron los querellantes, las gasolineras escaladas son la Gulf ubicada en la carretera 14, sector la Base y la Mobil y Total del barrio Asomante, en Aibonito.

Los agentes se encuentran levantando evidencia de las escenas para corroborar si se trata de él o los mismos escaladores.