Una pareja que distribuía crack y marihuana a los puntos de venta de sustancias controladas en Vega Baja fue arrestada esta madrugada por agentes de la División de Drogas Metropolitana durante el diligenciamiento de una orden de allanamiento, en una residencia localizada en la carretera PR-678 de la calle Margarita, sector Espinal, en Vega Alta.

El coronel Wilson Lebrón Otaño, director del Negociado de Drogas, Narcóticos, Control del Vicio y Armas Ilegales, explicó que las cajas de pizza se reciclaban porque en su interior colocaban la droga que iban a entregar en los puntos de drogas que operan en ese municipio.

Entre los lugares de entrega figuraba el residencial El Batey. ( Suministrada )

“Hasta ahora hemos ocupado crack y marihuana, de lo que hemos trabajado se distribuía en el pueblo de Vega Alta, pero no descartamos que su operación se haya extendido. En la residencia habían unas seis cajas de pizza, todavía no hemos hecho la contabilidad, porque las reciclan, no las dejan en el sitio... Lo que hacen es que van a los puntos de drogas con las cajas de pizza para entregar la droga para que la vendan, por lo menos hasta ahora no se desprende que estuvieran vendiendo a los clientes”, detalló Lebrón Otaño.

Entre los lugares de entrega figuraba el residencial El Batey.

Los agentes recibieron confidencias y mantuvieron una vigilancia durante la cual corroboraron la información y su modo de operación, añadió.

En la residencia se ocuparon unas 3,300 cápsulas de crack y 6 bolsas grandes con múltiples bolsitas de marihuana, además de $1,805. ( Suministrada )

Los detenidos fueron identificados como Josué Morales Delgado, de 20 años, y Kidalys Lopez Robles, de 25 años.

En la residencia se ocuparon unas 3,300 cápsulas de crack y 6 bolsas grandes con múltiples bolsitas de marihuana, además de $1,805.

Los agentes también realizan otras intervenciones en Carolina y hasta el momento han arrestado a seis personas, agregó Lebrón.