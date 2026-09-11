La División de Homicidios del CIC de Arecibo tiene en custodia al presunto sospechoso del asesinato por impactos de bala de un empleado de ornato ocurrido durante la madrugada de ayer, jueves, en la carretera PR-670 frente al complejo deportivo Acrópolis, en Manatí, confirmó la Oficina de Prensa de la Policía.

Según informes preliminares, a eso de las 4:00 a.m. de este jueves, Ángel Gabriel Figueroa Toledo, de 30 años y vecino de Vega Baja, se encontraba en una parada esperando para ser recogido por el personal de una compañía de jardinería para dirigirse a su trabajo, cuando fue herido de bala en el lado derecho del abdomen.

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Figueroa Toledo fue trasladado en un vehículo privado al hospital Dr. Center de Manatí donde horas más tarde falleció mientras recibía asistencia médica. El occiso estaba fichado por violación a la Ley de Sustancias Controladas.

El detenido, de 25 años, es un compañero de trabajo de la víctima, y vecino del pueblo de Manatí.

Según la Policía, tiene antecedentes penales y había ytenido una discusión con la víctima.

El agente Edwin Calderón Torres tiene a cargo la investigación junto al fiscal Ramón Allende Sánchez.