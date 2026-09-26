Un hombre de 49 años y que figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados de la zona policiaca de Carolina fue arrestado ayer, informó la Policía.

El arrestado fue identificado como Ángel David Rodríguez Santiago, de 49 años y vecino de Caguas.

La Policía precisó que “contra Rodríguez Santiago pesaba una orden de arresto expedida por la jueza Annette Marie Santiago, del Tribunal de Carolina, por los delitos de apropiación ilegal agravada (Artículo 182), recibo, disposición y transportación de bienes objeto de delito (Artículo 192) y escalamiento (Artículo 194) del Código Penal de Puerto Rico, con una fianza de $30,000″.

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El diligenciamiento del arresto lo realizó el agente Ángel L Cruz, bajo la supervisión del sargento Edwin Soto, de la División de Arrestos del área de Carolina.

De inmediato, no se informó cómo ni dónde el hombre fue arrestado.

Se informó que Rodríguez Santiago prestó la fianza mediante el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) y quedó en libertad.

Ayer mismo la Policía divulgó la lista actualizada de los fugitivos más buscados de la zona de Carolina. Rodríguez Santiago figuraba en la novena posición.