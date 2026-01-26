El artista urbano y compositor Zion, cuyo nombre de pila es Félix Gerardo Ortiz Torres, de 44 años, fue arrestado a las 10:26 p.m. de ayer, domingo, durante una intervención en la Ruta 66, en Río Grande, informó la oficina de prensa de la Policía.

Según datos preliminares, los agentes detuvieron a Ortiz Torres, vecino de Carolina, en el kilómetro 17.7 del expreso Roberto Sánchez Vilella, por agentes del precinto, mientras manejaba una guagua Dodge RAM, color negro y del 2023.

Este arrojó 0.27% en la prueba de alcohol por aliento. Por ley está prohibido que las personas mayores de 21 años conduzcan con una concentración de alcohol de 0.08% o más.

Los agentes interventores investigan un caso de posible violencia doméstica.