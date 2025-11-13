( Suministrada por la Policía )

Un hombre que fue arrestado el miércoles en el supermercado Selectos, en Santa Isabel, espera por la radicación de cargos criminales en su contra por la presunta apropiación del arma de fuego de uno de los guardias de seguridad.

El querellante le narró a los investigadores que cuando el sospechoso entró al establecimiento, lo reconoció ya que anteriormente se había apropiado ilegalmente de mercancía.

El oficial de seguridad se le acercó y le advirtió que se tenía que ir y lo escoltó hasta el exterior del supermercado.

Al voltearse, el hombre corrió hacia él, forcejean, caen al suelo y le sustrae su arma de fuego marca Glock, modelo 22, de calibre .40 y cargada con 15 municiones.

Este huyó a pie, sin ocasionarle daño físico al perjudicado.

Posteriormente, fue arrestado Pedro Luis Cordero Pagán, alias “Pedrito”, de 31 años y residente de Santa Isabel. Este posee antecedentes penales por robo.

La pistola fue recuperada.

Esta querella fue referida a la División de Robos del CIC de Ponce, para que se consulte el caso en la fiscalía.