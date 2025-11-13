Cargos por maltrato físico y psicológico al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, fueron radicados ayer por la fiscal Natalia Quiñones Cruz, a Jesús M. Águila Hernández de 44 años y residente de Arecibo.

La investigación del agente David Díaz, adscrito a la División Violencia Doméstica del Cuerpo Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, reveló que su pareja lo denunció por agresión y por proferirla palabras soeces.

La juez Alba Calderón del Tribunal de Arecibo, luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto contra Águila Hernández y le señaló una fianza de $100,000, la cual no prestó.

Relacionadas

  1. Policías fatulos asaltan a octogenario en Peñuelas

  2. Peatón muere tras ser arrollado por varios vehículos en Guayanilla

  3. Activan Alerta Silver tras desaparición de octogenario en Cupey

  4. Wanda Vázquez pasará la Navidad sin ser sentenciada

  5. Radican cargos en ausencia contra mujer que hacia truco con billete de $100 para robar

El imputado fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.

La vista preliminar fue señalada para el 26 de noviembre.