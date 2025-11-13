En prisión hombre por cargos de agresión y maltrato conyugal
Según la investigación, su pareja lo denunció por agresión y por usar palabras soeces en su contra.
Cargos por maltrato físico y psicológico al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, fueron radicados ayer por la fiscal Natalia Quiñones Cruz, a Jesús M. Águila Hernández de 44 años y residente de Arecibo.
La investigación del agente David Díaz, adscrito a la División Violencia Doméstica del Cuerpo Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, reveló que su pareja lo denunció por agresión y por proferirla palabras soeces.
La juez Alba Calderón del Tribunal de Arecibo, luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto contra Águila Hernández y le señaló una fianza de $100,000, la cual no prestó.
El imputado fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.
La vista preliminar fue señalada para el 26 de noviembre.