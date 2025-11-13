Un peatón murió tras ser arrollado por varios vehículos en un accidente fatal ocurrido la tarde del miércoles en la carretera PR-2, kilómetro 206.6, en Guayanilla, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar de la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, el incidente ocurrió alrededor de las 6:57 p.m., cuando Wanda Caraballo, de 30 años y residente de Guayanilla, conducía un vehículo Kia Río del año 2023 por el carril derecho en dirección a la salida 207 para acceder a la carretera 127. En ese momento, un peatón invadió súbitamente la vía de rodaje, siendo impactado con la parte delantera del lado izquierdo del automóvil.

Tras el impacto inicial, el peatón cayó al pavimento en medio del carril, donde fue arrollado por varios vehículos que continuaron la marcha sin detenerse, y posteriormente por un Nissan Sentra del año 2007, conducido por María Morales, de 64 años, quien sí se detuvo en el lugar de los hechos.

El hombre, que no pudo ser identificado, falleció en el acto a consecuencia de los múltiples traumas recibidos. Este fue descrito como de tez trigueña, aproximadamente 5 pies y 4 pulgadas de estatura, 140 libras de peso, y vestía una camisa roja y un pantalón corto rojo y azul con franjas blancas.

El agente Ramón Velázquez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, y el fiscal Daniel Vélez Carrera asumieron la investigación del caso. Los vehículos involucrados fueron ocupados para peritaje.