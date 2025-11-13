Bogotá. Un hombre en Colombia aceptó que dio latigazos y estrelló contra el suelo a un perro por haberse comido un pedazo de carne que estaba en una mesa, en hechos ocurridos en una finca del municipio de Montecristo, en el departamento caribeño de Bolívar, informó este miércoles la Fiscalía.

El maltrato contra el animal se conoció a través de un video publicado en las redes sociales donde aparece Fernando Oviedo Sánchez agrediendo al perro, detalló la Fiscalía en un comunicado.

De acuerdo con la investigación, el pasado 3 de noviembre el perro se comió un trozo de carne que se encontraba encima de una mesa, lo que ocasionó la “violenta reacción” de Oviedo, quien golpeó al animal con un látigo, lo lanzó contra el suelo y lo pateó.

PUBLICIDAD

En consecuencia, un fiscal del Grupo Especializado para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) imputó a Oviedo el “delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal” agravado, y el cargo fue aceptado por el acusado.

El agresor se presentó ante la Policía cuatro días después del ataque, cuando el video se había hecho viral en redes, y entregó al animal para que fuera valorado por personal veterinario especializado.

La protección de mascotas en Colombia se rige por una ley de 2016 que establece que los animales son seres con capacidad de sentir dolor, y por la conocida como Ley Ángel, que entró en vigor este año y endurece las penas por maltrato.