Una pandilla de delincuentes que se identificaron como policías perpetraron un robo domiciliario en la residencia de un adulto mayor en el sector Seboruco del barrio Tallaboa Saliente, en Peñuelas.

El querellante de 81 años, narró que a eso de las 11: 25 p.m. del miércoles, llegaron a su residencia cuatro pistoleros vestidos de negro que lo alumbraron con linternas y se identificaron como policías.

Acto seguido, rompieron el candado del portón principal, lograron acceso al interior y lo agredieron en diferentes partes del cuerpo con un arma de fuego y las manos.

Los asaltantes le advirtieron que le cortaría los dedos de la mano si no les entregara un maletín con dinero.

Finalmente, huyeron con $200 en efectivo.

Los delincuentes escaparon en un vehículo color azul con una tablilla de cartón.

El perjudicado fue transportado por un familiar a la sala de emergencias de un Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) donde el médico de turno le diagnosticó múltiples traumas en la cabeza y el cuerpo. Su condición es de cuidado, por lo que fue trasladado a un hospital.

Esta querella se refirió a la División de Robos del CIC de Ponce.