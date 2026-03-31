( Suministrada por la Policía )

Edwin Ortiz Correa, alias “Chino”, fue detenido esta mañana por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Carolina, en un allanamiento dilgenciado en una residencia del sector Santa Bárbara del barrio La Central, en Canóvanas.

Ortiz Correa, posee antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas y fue identificado por los agentes como vendedor de una organización criminal que opera en el área.

Durante la intervención, se ocuparon 25 bolsitas con cocaína, 34 envases con marihuana y $30 en efectivo.

Personal de la División de Inteligencia y Arrestos de Caguas, el CIC de Carolina y la División K-9, brindaron apoyo.

El caso será consultado con la fiscalía de Carolina para la radicación de los cargos correspondientes.