Un robo fue reportado en la noche de ayer en los predios de un hotel ubicado en la calle Guayama, en Hato Rey, según informó la Policía.

De acuerdo con el querellante, mientras se encontraba en el lugar, fue abordado por tres individuos, quienes lo agredieron con las manos en diferentes partes del cuerpo. Acto seguido, los sospechosos lo despojaron de 300 dólares en efectivo y de una cadena estilo cubana.

El perjudicado recibió atención en la escena por paramédicos de Emergencias Médicas Municipales, quienes le brindaron los primeros auxilios antes de transportarlo a un hospital cercano. Allí fue atendido por el médico de turno, aunque al momento se desconoce su condición.

La agente Garced, adscrita al Precinto de Hato Rey Este, realizó la investigación preliminar de la querella. Posteriormente, el caso fue referido al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, que continuará con la pesquisa