Un menor de 17 años fue asaltado, secuestrado y despojado de su vehículo a punta de pistola anoche en Barranquitas, según informó la Policía.

Según la querella, los hechos ocurrieron a eso de las 9:22 p.m. en el área del servicarro de un restaurante Subway ubicado en la carretera 152.

El joven se encontraba ordenando comida cuando un individuo —a quien puede identificar— se le acercó por la puerta del pasajero de su Toyota Corolla, tablilla DXL-793, y le exigió que lo llevara a comprar drogas.

Al negarse, el sospechoso abordó el vehículo sin autorización, lo golpeó en el rostro y sacó un arma de fuego, con la que lo amenazó de muerte.

Relacionadas

  1. Los pueblos de Puerto Rico más tranquilos en este 2025

  2. Fotos: Los 10 pueblos con más asesinatos reportados en 2025

  3. FOTOS: Pueblos que no reportaron asesinatos en este 2025

  4. Le vacían la cuenta de banco tras recibir llamada de “empleado” de la Lotería Electrónica

  5. Acusan a una mujer por alegado maltrato y negligencia contra su hijo de 27 días de nacido

Posteriormente, el presunto ladrón dejó al joven frente a las oficinas de LUMA Energy, ubicadas en la carretera 156, en el barrio Palo Hincado de Barranquitas, para luego huir con el vehículo.

El caso fue referido a agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito.