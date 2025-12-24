Un menor de 17 años fue asaltado, secuestrado y despojado de su vehículo a punta de pistola anoche en Barranquitas, según informó la Policía.

Según la querella, los hechos ocurrieron a eso de las 9:22 p.m. en el área del servicarro de un restaurante Subway ubicado en la carretera 152.

El joven se encontraba ordenando comida cuando un individuo —a quien puede identificar— se le acercó por la puerta del pasajero de su Toyota Corolla, tablilla DXL-793, y le exigió que lo llevara a comprar drogas.

Al negarse, el sospechoso abordó el vehículo sin autorización, lo golpeó en el rostro y sacó un arma de fuego, con la que lo amenazó de muerte.

Posteriormente, el presunto ladrón dejó al joven frente a las oficinas de LUMA Energy, ubicadas en la carretera 156, en el barrio Palo Hincado de Barranquitas, para luego huir con el vehículo.

El caso fue referido a agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito.