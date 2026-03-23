Un conductor fue agredido en medio de un “carjacking” ocurrido esta madrugada cerca de la gasolinera Mobil ubicada en la intersección de la calle España de la urbanización Santa Juanita y la avenida Laurel, en Bayamón.

Las autoridades fueron alertadas a las 12:35 a.m. de hoy, lunes, a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, cuando un empleado de la gasolinera notificó a las autoridades que había llegado un hombre herido solicitando ayuda.

El hombre ensangrentado antes de perder el conocimiento alegó que varios hombres lo golpearon para despojarlo de su vehículo marca Toyota Corolla Cross, color negro, del año 2024 y con tablilla KIP-491.

Paramédicos se movilizaron a la escena y le brindaron los primeros auxilios al perjudicado, de 39 años, ya que presentaba una contusión en la cabeza, fractura en ambos brazos y en una pierna. Luego, lo transportaron en condición delicada al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

El agente Freddie López, adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón continuará con la pesquisa.