Un matrimonio fue víctima de un robo domiciliario anoche, cuando dos hombres armados presuntamente los interceptaron mientras se disponían a entrar a su residencia en el barrio Playa Guayanés, en Yabucoa, informó la Policía de Puerto Rico.

Los alegados hechos se reportaron a eso de las 11:00 p.m., en una vivienda ubicada en la carretera 906.

El querellante, un hombre de 41 años, relató que, mientras llegaba a su hogar junto a su esposa, dos individuos vestidos de negro y portando armas de fuego se acercaron a la pareja.

Mediante amenazas, los sujetos los obligaron a entrar a la residencia y les exigieron que entregaran toda propiedad de valor.

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Ante la amenaza, el perjudicado les entregó $700 en efectivo.

Los asaltantes abandonaron el lugar y huyeron con rumbo desconocido, sin ocasionar daños a la propiedad ni lesiones a las víctimas.

El agente Jorge Espinosa Santiago, adscrito al distrito de Yabucoa, realizó la investigación preliminar y refirió el caso a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao.