Tres delincuentes, uno de ellos armado, asaltaron esta madrugada la gasolinera Texaco, localizada en la carretera PR-842, en Caimito.

Según el informe de novedades, los tres hombres, uno de ellos armado, causaron daños a la puerta frontal de la tienda de conveniencia y lograron al interior, donde amenazaron a una cajera para que les entregara el dinero de la caja registradora.

Además, robaron licores, hojas de tabaco y el monitor de las bombas de gasolina y causaron daños a una de las vitrinas y a las máquinas tragamonedas.

Los asaltantes huyeron en vehículo de color oscuro sin causarle daño físico a la perjudicada.

La agente Lisandra Padilla, adscrita al precinto de Caimito, investigó preliminarmente la querella y refirió el caso a la División de Robos del CIC de San Juan.