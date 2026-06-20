Un hombre fue ultimado en la tarde de este sábado frente a un negocio en Gurabo, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de la 1:47 p.m. por el Sistema de Emergencias 9-1-1. Ocurrió frente a un negocio, localizado en la carretera PR-181, en el sector Bezares, del barrio Jagual de Gurabo, detalló la Uniformada.

El informe policiaco detalla que la llamada al 9-1-1 “alertó sobre una persona herida de bala frente al negocio El Caminante. Al llegar los agentes, localizaron el cuerpo de un hombre, sin signos vitales, que presentaba heridas de bala”.

El occiso no ha sido identificado.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao se hará cargo de la investigación.

Con este crimen, la cifra de asesinatos en lo que va del año aumentó a 226. Esto representa 15 muertes más que las registradas en un día como hoy en el 2025.