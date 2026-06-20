Un hombre fue asesinado en la madrugada de este sábado en la intersección de la avenida 65 de Infantería con la calle José Abad, en Río Piedras, informó la Policía.

El crimen se registró a eso de las 2:47 a.m.

El informe preliminar detalla que en el mencionado lugar se encontró a un hombre tirado sobre el pavimento con heridas de bala.

“Se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el cuerpo de un hombre en el pavimento. Al verificar la Unidad, encontró en una estructura abandonada el cuerpo de un hombre con heridas de bala que le ocasionaron la muerte”, detalló la Policía en su informe.

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En la escena se encontraron dos casquillos de bala.

El occiso fue identificado como Egaldo José Oquendo, de 27 años y residente en Toa Baja.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y el fiscal de turno están a cargo de la pesquisa.

Con esta muerte y otra registrada en Canóvanas, cuya víctima es una mujer, la cifra de asesinatos en lo que va del año aumentó a 225. Esto representa 16 homicidios más que los registrados a un día como hoy en el 2025.