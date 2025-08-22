El cadáver baleado de un hombre fue localizado a eso de las 9:00 a.m. de hoy, viernes, en el estacionamiento de una tienda de electrodomésticos, ubicada en la marginal de la carretera PR-3, en Humacao.

La víctima, que era empleado del negocio se encontraba al frente cuando le dispararon desde un vehículo en marcha.

El occiso fue identificado como Jason Martínez Quintero, de 45 años, apodado “Jay” y vecino de Humacao.

Este poseía antecedentes penales del año 2020 por cargos de violencia doméstica. No se informó la disposición del caso en el tribunal.

Jayson Martínez Quintero, fue asesinado frente a su trabajo en la marginal de la carretera PR-3, en Humacao. ( Suministrada por la Policía )

Varios grupos de trabajo buscan negocios y residencias donde haya cámaras de seguridad instaladas y realizan entrevistas en busca de información de lo ocurrido. El motivo del crimen no se ha establecido.

El agente Israel Umpierre, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Humacao, bajo la supervisión del teniente Josué Vázquez, investigó la escena junto al fiscal Israel Umpierre.