Un hombre fue asesinado a balazos mientras cambiaba una goma de su vehículo en la carretera 181, intersección con la carretera 945, en el barrio Santa Rita de Gurabo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, a eso de las 6:11 de la tarde del domingo una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar los agentes, encontraron el cuerpo de Luis O. Suárez Boria, de 25 años y residente en Gurabo, quien presentaba múltiples impactos de bala.

De acuerdo con la investigación, Suárez Boria se encontraba reemplazando una goma de su auto cuando otro vehículo se acercó y desde su interior varios individuos le dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte en el acto.

La Policía informó que Suárez Boria tenía expediente criminal por violaciones a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas.

El agente Jesús Torres, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, junto a la fiscal Maribel Mojica y personal del Instituto de Ciencias Forenses, se hicieron cargo de la pesquisa.