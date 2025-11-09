Un accidente de carácter grave involucrando a un jinete y su caballo ocurrió en la noche de ayer en Guayama, cuando un vehículo impactó al equino, causando heridas al jinete y la muerte del animal, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente se registró en la carretera 748, kilómetro 1.9, sector Olimpo, cuando el conductor de un Nissan Kicks 2024, color blanco, identificado como Jorge Javier Piris Rodríguez, de 21 años, impactó con la parte frontal de su vehículo al caballo que era montado por Christian Gely García.

El jinete sufrió heridas de gravedad y fue transportado a un hospital del área para recibir atención médica, siendo posteriormente referido al Hospital Centro Médico de San Juan.

El equino falleció a causa del impacto.

La investigación preliminar estuvo a cargo de la agente Vivian Lugo, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Guayama, en conjunto con el fiscal Yosue Caban.