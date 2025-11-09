Dos personas resultaron heridas de arma blanca durante un incidente ocurrido a eso de las 10:20 de la noche de ayer en la carretera PR-164, kilómetro 12.5, sector Pancho Febus del barrio Palmarejo en Corozal, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una mujer de 59 años ocasionó daños a un vehículo con un objeto contundente y luego hirió con un cuchillo a un hombre y a otra mujer.

El hombre resultó con heridas en el abdomen, mientras que la mujer sufrió lesiones en la cabeza. Ambos fueron transportados a la sala de emergencias de un hospital del área para recibir atención médica, y se desconoce su condición.

La Policía detuvo a una persona en relación con los hechos.

El agente Luis Feliciano Meléndez, adscrito a la División de Agresiones del C.I.C. de Vega Baja, se encuentra a cargo de la investigación.