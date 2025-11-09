Un joven de 20 años que transitaba en una motora murió tras ser impactado por un vehículo que se desplazaba en contra del tránsito en la carretera PR-132, kilómetro 9.4, en Peñuelas, informó la Policía de Puerto Rico.

El accidente ocurrió cuando el conductor de un Toyota Tercel realizó un viraje a la izquierda de manera negligente, provocando el choque con la motora que manejaba la víctima, identificado como Luis Hernández Santos, residente de Peñuelas.

Hernández Santos conducía una motora tipo Vento al momento del accidente. Según la investigación, las heridas sufridas fueron de gravedad y le causaron la muerte en el acto.

El conductor del Toyota Tercel fue identificado como Jorge Arman Cordero, también residente de Peñuelas. La prueba de aliento realizada a Cordero arrojó un resultado de 0.06% de alcohol en su organismo.

Los vehículos involucrados fueron ocupados para fines de peritaje.

Agentes de la División de Patrulla de Carreteras de Ponce, bajo la supervisión del fiscal Daniel Vélez Carrera, continúan con la investigación de este caso.