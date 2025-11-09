Hombre es víctima de carjacking mientras comía en su carro en Luquillo
La Policía busca a los responsables.
Un hombre fue víctima de un carjacking en horas de la madrugada de este domingo en Luquillo, cuando individuos armados le despojaron de su vehículo mientras estaba estacionado consumiendo alimentos, informó la Policía.
El incidente ocurrió alrededor de las 4:25 de la mañana en Luquillo Beach Boulevard, urbanización Costa Sur, cuando un vehículo de cuatro puertas con cuatro ocupantes se detuvo junto al querellante. Los individuos amenazaron al hombre con armas de fuego y lo obligaron a entregar su Hyundai Kona 2023, color blanco, tablilla KEP-416.
El perjudicado resultó ileso, mientras los sospechosos abandonaron el lugar con rumbo desconocido.
Agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales en Fajardo continúan con las investigaciones para dar con los responsables y recuperar el vehículo.