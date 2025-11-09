Se llevan más de $10,000 de restaurante de comida mexicana en Humacao
También se llevaron licor.
PUBLICIDAD
La Policía de Puerto Rico investiga un escalamiento reportado en la mañana de este sábado en el restaurante de comida mexicana La Panocha, ubicado en la carretera PR-3, frente al centro comercial Plaza Palma Real, en Humacao.
De acuerdo con la información preliminar, el querellante alegó que una o más personas forzaron la cerradura de la puerta posterior del establecimiento, logrando acceso al interior del local. Una vez dentro, causaron daños a la caja registradora y se apropiaron de entre $10,000 y $12,000 en efectivo, producto de las ventas de la semana.
Además del dinero, los autores del escalamiento se llevaron varias botellas de licor, según indicó la Policía. La mercancía hurtada y los daños ocasionados no habían sido valorados al momento del informe.
Relacionadas
El agente Roberto Santiago, adscrito al Distrito de Humacao, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.