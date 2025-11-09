La Policía de Puerto Rico investiga un escalamiento reportado en la mañana de este sábado en el restaurante de comida mexicana La Panocha, ubicado en la carretera PR-3, frente al centro comercial Plaza Palma Real, en Humacao.

De acuerdo con la información preliminar, el querellante alegó que una o más personas forzaron la cerradura de la puerta posterior del establecimiento, logrando acceso al interior del local. Una vez dentro, causaron daños a la caja registradora y se apropiaron de entre $10,000 y $12,000 en efectivo, producto de las ventas de la semana.

Además del dinero, los autores del escalamiento se llevaron varias botellas de licor, según indicó la Policía. La mercancía hurtada y los daños ocasionados no habían sido valorados al momento del informe.

El agente Roberto Santiago, adscrito al Distrito de Humacao, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.