Un hombre de 26 años fue asesinado esta madrugada en las inmediaciones del residencial Las Camelias, en Río Piedras, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, los hechos se reportaron a eso de la 1:40 a.m., cuando una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el área.

Al llegar a la escena, agentes del precinto encontraron en el pavimento el cuerpo baleado de Elvis Jay Sobrado Figueroa, de 26 años y residente del barrio Caimito.

Además, tres vehículos que se encontraban en el lugar resultaron con daños por impactos de bala en la carrocería.

El caso quedó a cargo del agente Orlando Rosado Picorelli, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en conjunto con la fiscal Ivette Nieves.