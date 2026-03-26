La Policía investiga un asesinato reportado en horas de la tarde del jueves, cerca de la Villa Pesquera de Cerro Gordo en Vega Alta.

La información preliminar apunta que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre detonaciones en el área, a eso de las 6:12 de la tarde. Al llegar al lugar, los agentes adscritos al distrito de Vega Alta, se toparon con el cadáver de un hombre con varias heridas de bala.

Agentes adscritos a la división de Homicidios del CIC de Vega Baja investigan los hechos.