El hijo y empleado del propietario de la casa de empeño Money Flash Pawn Shop, ubicada en la marginal de la carretera PR-2, en el barrio Cocos en Quebradillas, fue asesinado a balazos durante la tarde de ayer, lunes, durante un robo.

La víctima fue identificada como Allan Sahel Cordero Rosario, de 27 años y residente de Camuy.

Según el informe policíaco, los hechos fueron reportados a las 4:00 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a Cordero Rosario en el suelo herido de bala. Los paramédicos que acudieron al lugar, certificaron que el joven había fallecido.

PUBLICIDAD

Relacionadas Muere un hombre en medio de asalto a joyería en Quebradillas

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, capitán Carlos Vélez, indicó que se encuentran examinando las cámaras de seguridad en busca de establecer la identidad del sospechoso.

Los hechos ocurrieron presuntamente cuando el hombre entró y pidió ver unas prendas las cuales se robó e hirió de muerte al dependiente al intentar impedirlo.

La investigación preliminar estuvo a cargo del agente Alexis Muñiz Hernández, del distrito de Quebradillas, bajo la supervisión del sargento Wilfredo Pagán Vargas.

Posteriormente, la pesquisa fue asumida por la agente Joyce Moody González, de la División de Homicidios del CIC de Arecibo, en conjunto con la fiscal Lucianne Sánchez Serrano, quien ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF).