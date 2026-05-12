Un hombre fue acribillado a balazos al mediodía de hoy, martes, en el estacionamiento de una empresa dedicada al cultivo, manufactura y dispensación de cannabis medicinal, ubicada en la carretera PR-909 del barrio Mariana en Humacao.

La llamada de alerta se recibió a eso de la 12:54 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 y de inmediato se movilizaron a la escena policías municipales de Humacao.

La escena se desarrolló en el estacionamiento de la empresa donde asesinaron con rifle y pistolas a un empleado que estaba sentado en el asiento del conductor de una guagua blanca marca Mitsubishi en su hora de almuerzo.

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Un hombre fue asesinado en el estacionamiento de una empresa de cannabis medicinal en el barrio Mariana, en Humacao. ( Suministrada )

A corta distancia, en el sector El Cabrito, fue hallada en llamas una guagua Jeep Compass, que se presume fue utilizada por los asesinos.

Imagen de una guagua incendiada que pudo haber utilizada por los gatilleros que asesinaron a un hombre en el estacionamiento de una empresa de cannabis en Humacao. ( Suministrada )

El occiso, que laboraba en la fábrica, fue identificado como Carlos Augusto Rodríguez Escobar, de 45 años, quien tenía antecedentes penales de los años 2001 y 2013 por violación a la Ley de Armas, entre otros delitos, informó la teniente Glenda Román, directora de la División de Homicidios de, CIC de Humacao. Se desconoce la disposición de los casos en el tribunal.

Rodríguez Escobar tenía domicilio en Humacao.

En esta etapa de la pesquisa no se ha establecido el motivo del crimen.

El lugar es de libre acceso al estacionamiento y tiene sus controles de seguridad para entrar al edificio.

El agente Alexander Sánchez, de la División de Homicidios de Humacao junto a la fiscal Astrid Rivera tienen a cargo la pesquisa.