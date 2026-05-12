El sargento William Méndez Guzmán, de la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, confirmó que hoy, martes, falleció Dennis Torres Medina de 25 años, quien se encontraba hospitalizado en el Centro Médico en Río Piedras, tras resultar herido de gravedad en un accidente de tránsito.

Los hechos ocurrieron en la noche del viernes pasado, en el kilómetro PR-11.8 de la carretera PR-130, en el barrio Campo Alegre en Hatillo.

Según información preliminar, mientras un joven de 17 años y residente de Arecibo, conducía el automóvil marca Toyota Corolla azul y del año 2020, por la calle del Parque, al llegar a la intersección de la carretera PR-130, no cedió el paso al vehículo todoterrero marca Yamaha modelo Raptor 700, color rojo y del año 2025 conducido por Dennis Torres Medina de 25 años y residente de Hatillo y lo impactó.

Torres Medina, fue atendió por paramédicos de Emergencias Médicas tras resultar con lesiones de gravedad siendo transportado hacia hospital Centro Médico de Río Piedras.

La fiscal Yolanda Pitino Acevedo ordenó el levantamiento del cadáver y la ocupación de los vehículos para fines periciales.