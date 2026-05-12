Un hombre fue asesinado en la tarde de hoy, martes, en el estacionamiento de una empresa dedicada al cultivo, manufactura y dispensación de cannabis medicinal, ubicada en el barrio Mariana en Humacao.

La llamada de alerta se recibió a eso de la 12:54 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 y de inmediato se movilizaron a la escena policías municipales de Humacao.

La escena se desarrolla en el estacionamiento de la empresa donde asesinaron con rifle y pistolas a un hombre que estaba sentado en el asiento del conductor de una guagua blanca marca Mitsubishi. Se investiga si la víctima es empleado del lugar.

Un hombre fue asesinado en el estacionamiento de una empresa de cannabis medicinal en el barrio Mariana, en Humacao. ( Suministrada )

A corta distancia, en el sector El Cabrito, fue hallada en llamas una guagua Jeep Compass, que se presume fue utilizada por los asesinos.

Imagen de una guagua incendiada que pudo haber utilizada por los gatilleros que asesinaron a un hombre en el estacionamiento de una empresa de cannabis en Humacao. ( Suministrada )

Personal de la División de Homicidios de Humacao junto al fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa.