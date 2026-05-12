Asesinan hombre en estacionamiento de empresa de cannabis en Humacao
Se cree que un vehículo incendiado hallado cerca de la escena fue utilizado por los gatilleros.
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Un hombre fue asesinado en la tarde de hoy, martes, en el estacionamiento de una empresa dedicada al cultivo, manufactura y dispensación de cannabis medicinal, ubicada en el barrio Mariana en Humacao.
La llamada de alerta se recibió a eso de la 12:54 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 y de inmediato se movilizaron a la escena policías municipales de Humacao.
La escena se desarrolla en el estacionamiento de la empresa donde asesinaron con rifle y pistolas a un hombre que estaba sentado en el asiento del conductor de una guagua blanca marca Mitsubishi. Se investiga si la víctima es empleado del lugar.
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A corta distancia, en el sector El Cabrito, fue hallada en llamas una guagua Jeep Compass, que se presume fue utilizada por los asesinos.
Personal de la División de Homicidios de Humacao junto al fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa.