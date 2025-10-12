Un joven de 24 años fue asesinado a balazos en la noche del sábado en el estacionamiento del negocio El Caracol, ubicado en la carretera 165 en Dorado, según informó la Policía.

La víctima fue identificada como Joselian Sánchez Díaz, residente del área.

De acuerdo con el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala en el lugar. Al llegar, los agentes del distrito de Dorado encontraron el cuerpo del joven frente al carretón “Los Sabrosito’s Frappe’s”, con múltiples impactos de bala que le causaron la muerte en la escena.

No se reportaron arrestos relacionados a este caso.