El preámbulo al Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) en el estadio Francisco “Paquito” Montaner, en Ponce, ha estado enmarcado desde ayer, jueves en una cacería humana del fugitivo federal Nelson Torres Delgado, alias “El Burro”, de 35 años y por quien el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) ofrece una recompensa de $50,000 a cambio de información que conduzca a su arresto, tras recibirse confidencias de que amenazó con cometer una masacre durante es actividad.

Este será el primer evento masivo y de duración extensa que se realizará en la Isla desde el inicio de la pandemia. Las justas de atletismo reúnen a cientos de universitarios que asisten a las actividades deportivas y artísticas durante este fin de semana.

PUBLICIDAD

Al presente las intervenciones del Negociado de la Policía (NPPR) han resultado con el arresto de dos hombres, entre ellos uno que portaba una pistola alterada con un dispositivo para disparar como automática, pero ninguno de los peligrosos delincuentes que están enfrascados por una guerra territorial por el control del narcotráfico.

Las intervenciones ocurrieron luego de que el FBI distribuyera hojas sueltas en el caserío con la requisitoria de Torres Delgado.

En años anteriores se han reportado peleas, intervenciones por sustancias controladas y personas intoxicadas por el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, lo que genera en otros conflictos, pero no de la magnitud que se anticipó ayer tras filtrarse un documento de trabajo del FBI en el que se alerta sobre la posible planificación de una matanza.

“El Burro coordina un tiroteo masivo contra un sujeto que no ha sido identificado y es conocido como ‘El Nene’, quien es líder de una ganga violenta que opera desde el residencial Dr. Pila”, dice en esencia la comunicación, con fecha del 29 de abril.

El FBI confirmó ayer a Primera Hora que el informe, que es un documento de trabajo y de comunicación entre agencias estatales y federales, es real, pero que no se suponía que se compartiera con la ciudadanía para no crear el pánico ya que la confidencia todavía no había sido corroborada.

“Documentos como este se emiten constantemente sobre todo tipo de amenaza, esta información cuando se comparte con las agencias de ley y orden no está corroborada aún esto es simplemente el protocolo estándar de manejo de información”, indicó la portavoz de prensa del FBI, Limary Cruz Rubio, quien añadió que de inmediato se delineó un plan de trabajo a pesar de que la comunicación con el NPPR había sido previa a esta amenaza como es de rigor cuando hay eventos multitudinarios.

PUBLICIDAD

Ficha de Nelson Torres Delgado, alias El Burro, compartida por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés). ( Suministrada )

“Nuestro trabajo es proteger al pueblo y defender la Constitución, pero el ciudadano común no sabe de toda la información que nosotros recibimos a diario y no tiene que saberlo tampoco porque la mayoría de esta información resultan no ser nada, claro que aun cuando resultan no ser nada, nosotros siempre vamos a tratar la información como si fuese correcta y precisamente es que se comparte para evitar tragedias”, añadió Cruz Rubio.

Tras revelarse la información, durante la tarde de ayer decenas de agentes se movilizaron a la Ciudad Señorial y se mantuvieron en el residencial Dr. Pila para dar con el paradero del fugitivo o el supuesto gatillero apodado El Nene, quien se alega que es el objetivo de El Burro.

No obstante, el personal de Inteligencia Criminal ha corroborado que en el residencial opera un delincuente apodado Menor, que podría ser el blanco del fugitivo.

“Corroboramos un detalle ahí se habla de un tal Nene y ese nombre o ese apodo no lo tenemos ubicado en Ponce, tenemos a un tal Menor que es del residencial Dr. Pila y puede ser. Estamos impactando a Dr. Pila y a los residenciales que están en la periferia. En un evento como este que es multitudinario nosotros le damos seriedad a este asunto, a esta amenaza y el FBI también”, explicó el coronel Pedro Sánchez, portavoz del NPPR, quien sostuvo que la presencia de los agentes en la actividad y su entorno no pretende causar histeria entre los asistentes.

“El Burro”, buscado desde el 2017, ha sido vinculado a múltiples asesinatos, entre ellos como el autor intelectual de la llamada masacre de Cidra ocurrida el 7 de diciembre del 2021 con un saldo de cinco personas muertas, con un doble asesinato en la autopista PR-53 entre Guayama y Salinas, cuando uno de los ocupantes del vehículo tiroteado salía de una vista judicial y el crimen de otro hombre en un restaurante.

Se ha informado que el delincuente continúa controlando el trasiego de sustancias controladas en San Lorenzo, Juncos, Caguas y Cayey.

Para confidencias llame al Negociado de la Policía al (787) 343-2020; al FBI en San Juan (787) 987-6500 / Tips.FBI.Gov; al ATF 1-888-ATF-TIPS o por mensaje de texto al 63975, o a la Oficina del Servicio de Alguaciles Federales al (939) 475-6902, (787) 766-6297 y https://www.usmarshals.gov/tips/.