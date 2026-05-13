Autoridades estatales y federales realizan múltiples allanamientos en residenciales de Bayamón
Se anticipa el arresto de varios fugitivos federales.
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Agentes de las divisiones de Drogas e Inteligencia y Arrestos junto a agencias federales diligencian esta madrugada del miércoles, varias órdenes de allanamiento en el residencial Virgilio Dávila en Bayamón.
Según supo Primera Hora, se anticipa el arresto de varios fugitivos federales.
A su vez, otras unidades se movilizaron al residencial Las Gardenias para allanar varios apartamentos. No se ha informado, al presente, sobre arrestos.