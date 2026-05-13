Agentes de las divisiones de Drogas e Inteligencia y Arrestos junto a agencias federales diligencian esta madrugada del miércoles, varias órdenes de allanamiento en el residencial Virgilio Dávila en Bayamón.

Según supo Primera Hora, se anticipa el arresto de varios fugitivos federales.

A su vez, otras unidades se movilizaron al residencial Las Gardenias para allanar varios apartamentos. No se ha informado, al presente, sobre arrestos.