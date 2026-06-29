El hombre que fue asesinado a balazos en la madrugada de ayer, domingo, frente a una residencia en la calle Monserrate, de Santurce, fue identificado como Israel Narváez Velázquez, de 56 años.

Las autoridades fueron alertadas del crimen a las 2:43 a.m. tras escucharse las detonaciones en esa área y tras movilizarse encontraron el cadáver del vecino de Río Piedras sobre el pavimento.

La fiscal Jessica I. Correa González impartió instrucciones para el traslado del cadáver para fines de autopsia al Instituto de Ciencias Forenses.

La oficina de prensa de la Policía informó que la víctima fue fichado en el 2024 por un caso de violencia doméstica del que se desconoce su disposición en el tribunal.

Relacionadas Identifican a conductor que murió tras ser impactado por camión de basura en Bayamón

Israel Narváez Velázquez, fue asesinado a balazos en la madrugada del 28 de junio en la calle Monserrate, en Santurce. ( Suministrada por la Policía )

El motivo del crimen continúa bajo investigación de la División de Homicidios del CIC de San Juan.

En lo que va de año han reportado 242 asesinatos, 24 más que los adjudicados para la misma fecha en las estadísticas del 2025.