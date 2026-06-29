Un conductor murió a consecuencia de las heridas recibidas tras quedar atrapado en el vehículo que fue impactado por un camión de recogido de desperdicios sólidos ocurrido durante la madrugada de este lunes en Bayamón.

Según informó la Policía de Puerto Rico, el accidente fue reportado a eso de las 4:09 a.m. en el kilómetro 1.1 de la carretera PR-29, a través de una llamada de alerta al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron dos vehículos involucrados en el accidente: un camión de recogido de basura que al realizar un viraje a la derecha chocó con un automóvil marca Honda Accord blanco y del año 2018 que transitaba por ese carril.

El conductor del auto, identificado como Gamalier Fuentes Figueroa de 61 años, fue trasladado al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde certificaron su muerte.

El chofer del camión arrojó resultados negativos en la prueba de aliento.

La investigación está a cargo del agente Jonathan Díaz, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, en conjunto con el fiscal Alberto Cruz.