Agentes de la Policía de Puerto Rico investigaron un incidente con una persona atrincherada en el que un negociador policial resultó herido tras ser atacado con un cuchillo en hechos ocurridos en Levittown, Toa Baja.

El caso se reportó ayer, sábado, a eso de las 4:25 de la tarde, en la calle Paseo Arpa de la urbanización Levittown, según información preliminar.

De acuerdo con el informe, el agente Fernando Colón Trinidad, negociador de la Policía de Puerto Rico, se encontraba en una intervención relacionada a una paciente mental agresiva, cuando dialogaba y evaluaba la situación con la mujer, quien estaba en el área de la ventana de su residencia.

En ese momento, la mujer presuntamente le lanzó un cuchillo, ocasionándole al agente una herida o lesión en la barbilla. Colón Trinidad fue transportado por paramédicos a un hospital en Bayamón, donde el médico de turno le tomó siete puntos de sutura, y su condición fue descrita como estable.

Tras lo ocurrido, se realizaron gestiones con la Unidad SWAT, que asumió el control de la situación, la cual culminó sin ninguna otra novedad.