Un joven de 19 años perdió la vida en un accidente de tránsito de carácter fatal ocurrido la noche de ayer en la carretera PR-10, en dirección de Ponce hacia Adjuntas, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

El incidente se reportó a eso de las 8:46 p.m., según informó la División de Patrullas de Carreteras del área de Ponce.

De acuerdo con la información preliminar, mientras el conductor de una motora marca Kawasaki, modelo 450F, color negro y verde, sin tablilla, identificado como Rafael Figueroa Rivera, transitaba por la referida vía, fue impactado por el conductor de un vehículo Toyota Rav-4, color negro del año 2025.

PUBLICIDAD

Tras el choque, Figueroa Rivera perdió el control del vehículo y cayó al pavimento, sufriendo heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Una mujer de 20 años que lo acompañaba también resultó con heridas de gravedad. Fue transportada por paramédicos a una institución hospitalaria del área, donde su condición fue descrita como delicada, y posteriormente referida al Centro Médico en San Juan.

El conductor del Toyota Rav-4, un hombre de 32 años, fue sometido a la prueba de aliento, la cual arrojó 0.128 de alcohol en su organismo.

El agente Ramón Velázquez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, en unión a la fiscal Alexandra Cardín Cruz, se hicieron cargo de la investigación.