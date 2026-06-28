Un hombre resultó herido de arma blanca tras presuntamente negarse a darle dinero a su agresor durante hechos ocurridos en Río Piedras.

El incidente fue reportado a eso de las 2:06 de la madrugada de hoy, domingo, en los predios del negocio El Boricua, ubicado en la calle Robles, en Río Piedras, según información preliminar que suministró la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre el incidente. Al llegar al lugar, los policías municipales encontraron al perjudicado, identificado como Jacques Emmanuel Fuentes, de 42 años y residente de San Juan.

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El hombre alegó que alguien se le acercó para pedirle dinero y que, al indicarle que no tenía, fue agredido con un arma cortopunzante, recibiendo una herida en el brazo derecho y otra superficial en el lado derecho del pecho.

La víctima fue transportada por paramédicos a un hospital de la capital, donde su condición fue descrita como estable.

El policía municipal Luis Calderón quedó a cargo de la investigación de los hechos.