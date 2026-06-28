Agentes de la Policía de Puerto Rico investigan la muerte de un hombre que falleció mientras recibía asistencia médica en el Centro Médico, luego de resultar herido de bala en un incidente ocurrido la madrugada de ayer en Río Piedras.

El caso se reportó a eso de las 2:13 a.m. mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó sobre una persona herida de bala en la calle Ramón B. López, en los predios del negocio El Millenium, en Río Piedras.

El perjudicado fue identificado como Rubén A. Rodríguez Ocasio, de 51 años y residente de San Juan. El hombre fue transportado inicialmente a un hospital de la zona, donde le diagnosticaron varias heridas de bala, y posteriormente fue referido en condición crítica al Centro Médico de Río Piedras, donde falleció mientras recibía atención médica.

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En la escena, las autoridades ocuparon seis casquillos de bala calibre 9 milímetros, dos rastros de sangre de gran tamaño en el pavimento y una Toyota Tacoma gris del año 2011 con rastros de sangre.

La agente Ana Quiñones, de la División de Agresiones, quedó a cargo de la investigación.