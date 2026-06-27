Un hombre de 51 años se encuentra en condición crítica, tras haber recibido disparos en una balacera registrada en la madrugada de este sábado en los predios de un negocio en Río Piedras.

El informe policiaco detalla que los hechos ocurrieron a las 2:13 a.m. de este sábado, en los predios del negocio El Millennium, ubicado en la calle Ramón B. López, en Río Piedras.

Se indicó que el perjudicado, residente de San Juan, fue transportado hasta un hospital de la zona, donde el médico de turno le diagnosticó varias heridas de bala. Fue referido al Centro Médico de Río Piedras en condición crítica.

“En la escena de la balacera se levantaron seis casquillos de bala calibre 9 milímetros, dos rastros de sangre de gran tamaño en el pavimento, y una Toyota Tacoma, color gris, del año 2011, con rastros de sangre”, precisó la Policía.

La agente Ana Quiñones, de la División de Agresiones de San Juan, se hizo cargo de la investigación.