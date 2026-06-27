Un hombre que se alega robaba en el supermercado Pueblo, localizado en el centro comercial Monte Mall, en Hato Rey, fue arrestado tras golpear al gerente, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 8:24 p.m. de ayer, viernes,

“Según información preliminar, en el lugar se arrestó a un individuo de 42 años de edad luego de que este alegadamente cometió un robo en el lugar y golpeó de un puño en el rostro al gerente del establecimiento”, detalla el informe policiaco.

Fue el guardia de seguridad de la compañía Bridge Security, quien puso bajo custodia al alegado asaltante hasta que llegaron los agentes del precinto policiaco de Hato Rey Oeste, reveló la Uniformada.

De inmediato, no se informó qué supuestamente hurtó el detenido.

Personal de la División de Robo de San Juan continúa con la investigación y estaría a cargo de la posible radicación de cargos.