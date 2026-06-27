Tres asesinatos se registraron en la madrugada de este sábado en Barceloneta, Trujillo Alto y San Juan, informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Se destaca, entre estos, el asesinato de un menor de 17 años.

Los crímenes ocurrieron entre las 12:00 a.m. a la 1:30 a.m., lo que elevó la cifra de asesinatos en lo que va del año a 240, unas 23 muertes más que las reportadas en un día como hoy en el 2025.

Según los informes preliminares, todas las víctimas fueron hombres.

El primero de los incidentes se registró a eso de las 12:09 a.m. en el estacionamiento del condominio Meridian Tower, ubicado en el camino Los Barros, en Trujillo Alto.

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El informe indica que una llamada recibida al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó de detonaciones en el lugar. Al llegar los agentes, encontraron a un hombre baleado.

La víctima fue identificada como Jonathan Kidany Torres Jiménez, de 17 años y residente de Trujillo Alto.

Como parte de la investigación, en la escena se ocuparon múltiples casquillos de bala, abastecedores y municiones.

Mientras, a las 12:23 a.m. ocurrió otro asesinato en la carretera PR-682, kilómetro 0.3, en Barceloneta.

Se informó que una llamada al Sistema 9-1-1 alertó de un cuerpo tirado en el pavimento. Al llegar los agentes, encontraron al occiso con heridas de bala.

El occiso fue identificado como Xavier Hernández Acevedo, de 34 años y vecino de Barceloneta. Poseía expediente criminal por robo.

Ficha de la Policía de Xavier Hernández Acevedo, de 34 años. ( Suministrada )

El último crimen de la madrugada se registró a la 1:37 a.m. en la carretera PR-181, específicamente en la rotonda de la calle Marginal, salida a la avenida Jesús T. Pinero, en Hato Rey.

Fue otra llamada al Sistema 9-1-1 que alertó del cuerpo en el pavimento. Los agentes encontraron en el lugar al hombre baleado y sin signos de vida.

La víctima no ha sido identificada. Se le describió como de 25 a 30 años, tez blanca, pelo negro lacio, bigote y pelo debajo de los labios, estatura cinco pies seis pulgadas y peso aproximado de 150 libras. Este vestía pantalón corto crema deportivo, camiseta blanco con diseño marrón y calzado deportivos verdes, al momento de los hechos.

Los Cuerpos de Investigaciones Criminales de las respectivas zonas policiacas investigan.

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Estas tres incidencias de la madrugada se unen a un doble asesinato reportado anoche en la carretera PR‑189, intersección con la PR‑931, frente a la urbanización Santa Bárbara, en el barrio Navarro de Gurabo. Las víctimas de este crimen todavía no han sido identificadas.

Mientras tanto, otro asesinato de ayer, viernes, fue reportado este sábado. Ocurrió a eso de las 5:39 p.m. en la calle Marte, del barrio Abra San Francisco, en Arecibo. Allí se encontró a un hombre, a orillas de la carretera, con heridas de bala en la parte posterior de la cabeza.

El occiso no ha sido identificado. Fue descrito como de tez blanca, cabello negro y gris, barba, aproximadamente cinco pies con cinco pulgadas de estatura, 230 libras de peso, y un tatuaje con el nombre de Mariana Torres. Vestía camisa y pantalón negro.